Бывший муж Федосеевой-Шукшиной назвал единственного порядочного человека в семье актрисы

Бывший муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая, по сути, осталась без всех своих квартир, оператор Михаил Агранович заявил, что в семье звезды единственным порядочным человеком является ее средняя дочь актриса Мария Шукшина.

«В этой семье есть единственный порядочный человек – это Маша, я только с ней поддерживаю связь. Что происходит с остальными, я даже не знаю». Михаил Агранович

Как отметил Агранович, его бывшая супруга, с которой он был вместе около десяти лет, не заслужила такого отношения к себе со стороны родственников, которые оставили ее без жилья. Напомним, что внучка Аня продала свою часть в квартире на улице Бочкова, где когда-то жил писатель Василий Шукшин. Причем выручила она всего пять миллионов рублей, хотя квартира, в общем, стоит в шесть раз больше.

Как добавил Агранович, с бывшей женой он практически не видится. Однажды, как отметил оператор, именно ему удалось отговорить Федосееву-Шукшину не участвовать в одной из шоу-программ, сообщает «Комсомольская правда».