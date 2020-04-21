«Она виновата?»: перед тем как попасть в клинику, Бабкина усиленно худела

Надежду Бабкину должны выписать из клиники на Коммунарке приблизительно через 2-3 недели. Об этом «Комсомольской правде» рассказал ее коллега по «Модному приговору» Александр Васильев.

Сам телеведущий, переболев пневмонией, уже выписался из больницы. Напомним, тест на коронавирус у историка моды дважды показал отрицательный результат. Звезда считает, что заразить его могла именно народная артистка на съемках программы. Тем не менее, зла на соведущую он не держит.

«Она в том виновата? Нет, конечно. Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме», — поведал изданию фэшн-эксперт.

По словам Александра, организм певицы в настоящий момент настолько ослаблен, что она не способна разговаривать. И это не удивляет Васильева. «К своему юбилею она похудела на 23 килограмма – красоты ради», — сказал он. Напомним, 19 марта Надежда Георгиевна отметила 70-летие.