«Могу говорить без кашля»: 61-летний Васильев выписался из Коммунарки

Историк моды уже вернулся в свою квартиру в Хамовниках.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев поспешил поделиться с поклонниками радостным известием. Его выписали из Коммунарки и отпустили домой. При этом историк моды должен придерживаться всех правил карантина. По дороге домой телеведущий созвонился со студией программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят», сообщив все подробности о своем самочувствии.

По словам историка моды, он был вынужден отправить своего помощника в магазин за продуктами. Васильев напомнил, что ближайшие две недели он вряд ли выйдет из дома. Телеведущий также поблагодарил медперсонал Коммунарки, заявив, что врачи сделали все возможное, чтобы поднять его на ноги. Напомним, что соведущий Эвелины Хромченко дважды сдавал тест на коронавирус и дважды анализ был отрицательным, пишет «Комсомольская правда».

«Результат отличный, могу говорить без кашля! Есть энергия, ушла апатия, которая была типична для первых дней пребывания в больнице. Страха не было, так как я заранее составил завещание», — отметил историк моды.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, позитивный прогноз наблюдается и в лечении 70-летней Надежды Бабкиной. Возлюбленный певицы-народницы Евгений Гор дал понять, что самое страшное уже позади. Сейчас артистка находится в сознании и дышит сама, без аппарата искусственной вентиляции легких.