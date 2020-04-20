«Давайте пока без прогнозов»: коллега Бабкиной высказался о возможной выписке певицы

Ранее о самочувствии исполнительницы народных песен говорил и ее возлюбленный — Евгений Гор.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, у Надежды Бабкиной был обнаружен коронавирус. В недавнем интервью соведущий 70-летней певицы по программе «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев признался, что очень переживает за артистку.

Так, историк моды, который и сам находится в Коммунарке с двухсторонним воспалением легких, дал понять, что состояние певицы-народницы значительно хуже, чем у него самого. Ранее сообщилось, что Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие основательницы ансамбля «Русской песни» отказывались от каких-либо комментариев, ожидая того момента, когда Надежда Георгиевна пойдет на поправку.

Буквально на днях молодой возлюбленный артистки Евгений Гор вышел на связь с прессой. Он не только поблагодарил врачей и весь медперсонал клинике, где сейчас находится певица, за их самоотдачу, но и поспешил успокоить верных почитателей Надежды Бабкиной. Музыкант уточнил, что ситуация действительно была сложной, но все страшное уже позади. Да и прогнозы докторов звучат обнадеживающе. Певица находится в сознании и дышит сама — без аппаратов ИВЛ.

Свежей информацией о самочувствие Надежды Георгиевны с «Комсомольской правдой» поделился коллега артистки по Мосгордуме, депутат Евгений Герасимов. Он подметил, что говорить о выписке артистки пока еще рано, ведь к здоровью нужно относиться со всей серьезностью.