Жена 82-летнего Кончаловского об изоляции: «Это лучший момент, чтобы выспаться»

Самое главное, как говорит Юлия Высоцкая, так это не впадать в тотальное состояние спячки.

46-летняя Юлия Высоцкая, как и ее звездные коллеги по творческому цеху, старается находить положительные аспекты в введенном режиме самоизоляции. Так, актриса подметила, что у нее появилась уникальная возможность отоспаться. Подобное телеведущая могла позволить себе разве что в отпуске или на каникулах, когда она на время скрывалась от шума мегаполиса.

А сейчас, как говорит знаменитость, ей даже не нужно никуда уезжать. По словам Юлии, она оказалась в весьма удобных обстоятельствах, идеально подходящих для того, чтобы просто выспаться. При этом возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского подметила, что она вынуждена организовывать каждый свой день на карантине исключительно для того, чтобы не впасть в тотальное состояние спячки, лежки и «ничегонеделанья».

Такая практика со сном, как считает актриса, может затянуться. Ведь лень бывает всепоглощающей и может вынудить человека бороться с желанием взяться за себя. Говоря о желании впасть в спячку, телеведущая дала понять, что пока не ощущает никаких симптомов апатии или безразличия ко всему происходящему вокруг нее.

«Это лучший момент для того, чтобы выспаться. Восстановление организма нужно начинать с самой элементарной физиологии», — приводит graziamagazine слова Юлии Высоцкой.

Помимо отдыха большое внимание актриса уделяет процессу приготовления пищи. По словам телеведущей, на кухне всегда должно быть хорошее масло и свежий хлеб. В одном из интервью Юлия уточнила, что никогда не подает к столу оставшуюся после обеда или ужина еду.