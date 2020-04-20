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«Доверили бы мне?»: Белла Хадид взяла в руки ножницы

Представительница клана Хадид сама отрезала себе челку.

«Доверили бы мне?»: Белла Хадид взяла в руки ножницы
Белла Хадид. Фото: https://www.instagram.com/bellahadid/

Белла Хадид находится, как и многие другие люди в мире, на самоизоляции. Известная модель проводит карантин на своем ранчо. Девушка развлекает себя, как только может. В сети часто появляются фото, на которых она куражится дома. Теперь звезда подиумов и таблоидов решила поиграть в стилиста и отрезала себе челку, которая в нынешнем сезоне является трендом.

Белла Хадид.
Белла Хадид. Фото: https://www.instagram.com/bellahadid/

Топ-модель так же изменила прическу своим подругам, которые решили не отставать от Беллы. Звезда провела опрос в Instagram, и спросила у своих поклонников:

«Доверили бы мне вам отрезать челку? Только честно».

Большинство подписчиков девушки в Storis ответили, что согласились бы отдаться в руки такого стилиста, как Белла.

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