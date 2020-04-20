«25 лет хожу в этот храм»: Охлобыстин пожаловался на постоянную травлю

53-летний актер заявил, что не видит смысла в жизни, если нет вещей, ради которых можно умереть.

53-летний актер Иван Охлобыстин не считает себя виноватым в скандале, центром которого он стал. Напомним, некоторое время назад у дочери артиста Анфисы был обнаружен коронавирус после того, как она вернулась в Россию из Германии. После этого сыгравший доктора Быкова в «Интернах» Охлобыстин заявил – он и его семья намерены находиться дома до сдачи повторных анализов. Однако позже знаменитость свое обещание нарушил и на Пасху появился в стенах в московской церкви Софии в Средних Садовниках. Более того – некоторые СМИ сообщают, что Иван якобы сорвал зло на одной из журналисток, пытаясь вырвать у нее из рук телефон.

Позже сам Охлобыстин поспешил оправдаться за произошедшее. Актер пожаловался, что регулярно подвергается травле со стороны общественности. Кроме того, бывший священник не считает себя виноватым в сложившейся ситуации и уверен – раз нет вещей, ради которых можно умереть, то и жить вовсе незачем.

«Раньше блокировали аккаунт с миллионом подписчиков, как только не прокляли. Сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху.И в жизни не поднимал руку на женщину. Не знаю: может быть кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет!» — резко высказался он на личной странице ВКонтакте.

Охлобыстин также акцентировал внимание – зря на время коронавируса закрыли храмы.

«Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть?» — подытожил он.