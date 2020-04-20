«Ее раздавило между троллейбусами»: Галина Петрова рассказала о страшной смерти мамы

Актриса Галина Петрова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своей мамы.

«Когда я была маленькой, то мама ушла от папы и забрала меня с собой. Но идти нам было некуда. В итоге через суд меня вернули к папе. Так для ребенка было лучше. По маме я очень скучала. Видела ее раз в три-четыре года». Галина Петрова

По словам звезды, ее родительница работала всю жизнь водителем троллейбуса. «Она умерла по причине этой профессии. Однажды поправляла рога у своей машины. Она тронулась и прижала ее между двумя троллейбусами. Ее буквально раздавило. После этого у нее начался рак. Она умерла в итоге в 44 года», — сказала Петрова.

Как отметила актриса, с мамой она познакомилась поближе только перед ее смертью. «Маму все обманывали, манипулировали ей. Вот такая у нее получилась трагическая судьба. Ей никто не верил, что она тяжело больна. Она лежала на заднем сиденье после рейса. Ее мучили страшные боли, но ей даже не давали бюллетень», — заметила Галина Петрова.