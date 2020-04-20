«Глядя на волны, я загадала желание»: Шарапова встретила свой 33-й день рождения с мамой

По словам прославленной теннисистки, этот праздник для нее по-прежнему самый лучший.

Бывшая первая ракетка мира по теннису Мария Шарапова, которая несколько месяцев назад объявила о завершении карьеры, в Instagram поделилась подробностями своего празднования дня рождения. Звезде мирового тенниса исполнилось 33 года.

Как отметила Мария Шарапова, для нее день рождения по-прежнему остается любимым праздником. В этот раз она встретила его со своей мамой. Они вместе отправились в пляжный домик друзей Шараповой, прихватив с собой булочки с лобстерами и спагетти.

По словам Шараповой, с друзьями ей даже не удалось встретиться и обняться. Таковы сегодняшние реалии, вызванные пандемией.

«Глядя на волны, я загадала желание, и мы поехали обратно».

Мария Шарапова

Как сказала звезда, сейчас после завершения карьеры она может позволить себе поесть любимый медовый торт. Они пекли его вместе с мамой. Также Шарапова поблагодарила своих друзей, которые подарили ей воздушные шары на день рождения. Правда, несколько из них, как призналась теннисистка, они с мамой потеряли пока ехали на машине.