Яна Поплавская потребовала от дочери Шукшиной сменить фамилию

Актриса Яна Поплавская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что дочь актрисы Марии Шукшиной Анна должна в самое ближайшее время сменить фамилию, чтобы не позорить род Шукшиных.

Напомним, что Анна продала свою долю в квартире легендарных деда и бабушки на улице Бочкова всего за пять миллионов рублей. Теперь родственники боятся говорить об этой новости Лидии Федосеевой-Шукшиной. Данное известие может убить пожилую женщину.

«Я думаю, что современное поколение, которое плохо читает итак, оно будет вспоминать Василия Макаровича в связи со скандалом. Он длится уже на протяжении многих лет. Его наблюдает вся страна. Скандал позорный на самом деле. Он связан с квартирами и деньгами».

Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, она не может спокойно реагировать на происходящее в семье Шукшиных. «Честно, Ань. Я бы назвала вас беспринципной с*****. Вы как Иван непомнящий родства. Честное слово. Я думаю, что вам нужно сменить фамилию. И никогда не говорить о том, что вы потомок Василия Шукшина», — заявила Яна Поплавская.