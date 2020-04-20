Бывший возлюбленный дочери Марии Шукшиной объяснил, почему купил часть квартиры на Бочкова

Тренер по фитнессу Теймур Керимов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему он выкупил у своей бывшей возлюбленной Анны Трегубенко часть квартиры актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова в Москве. За это он заплатил пять миллионов рублей.

«Я сам предложил Ане купить ее долю в квартире. Без Аниного разрешения я не буду распоряжаться этой квартирой. Это было сделано, чтобы избавить ее от натиска родственников. А что еще делать, если Аню прессинговали все время?» Теймураз Керимов

Как отметил мужчина, именно он приютил дочь Марии Шукшиной в свое время, когда ее вместе с ребенком выгнала бабушка. «У меня были свои накопления, и я продал наследство. Квартира по документам принадлежит теперь мне», — сказал мужчина.

Интересно, что по закону Ольга Шукшина, вторая собственница жилья, может выкупить у Керимова за пять миллионов рублей квартиру. Но она отметила, что таких денег у нее сейчас нет.