«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

Бывший возлюбленный дочери Марии Шукшиной объяснил, почему купил часть квартиры на Бочкова

По словам Теймура Керимова, на Анну Трегубенко оказывали давление.

Бывший возлюбленный дочери Марии Шукшиной объяснил, почему купил часть квартиры на Бочкова
Дочь Шукшиной продала свою часть квартиры на Бочкова/http://globallookpress.com/

Тренер по фитнессу Теймур Керимов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему он выкупил у своей бывшей возлюбленной Анны Трегубенко часть квартиры актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова в Москве. За это он заплатил пять миллионов рублей.

Теймураз Керимов. Фото
Керимов стал новым хозяином квартиры на Бочкова/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я сам предложил Ане купить ее долю в квартире. Без Аниного разрешения я не буду распоряжаться этой квартирой. Это было сделано, чтобы избавить ее от натиска родственников. А что еще делать, если Аню прессинговали все время?»

Теймураз Керимов

Как отметил мужчина, именно он приютил дочь Марии Шукшиной в свое время, когда ее вместе с ребенком выгнала бабушка. «У меня были свои накопления, и я продал наследство. Квартира по документам принадлежит теперь мне», — сказал мужчина.

Интересно, что по закону Ольга Шукшина, вторая собственница жилья, может выкупить у Керимова за пять миллионов рублей квартиру. Но она отметила, что таких денег у нее сейчас нет.

Тэги

Анна ТрегубенкоЛидия Федосеева-ШукшинаМария ШукшинаНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"
Loading...