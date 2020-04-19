Федосеевой-Шукшиной боятся сообщать о продаже части квартиры на улице Бочкова

Родственники актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной боятся рассказывать ей, что часть квартиры ее мужа, легендарного писателя Василия Шукшина, на улице Бочкова в Москве продана посторонним людям.

Ранее стало известно, что внучка актрисы Анна Трегубенко, которой принадлежала часть квартиры, продала свою долю всего за пять миллионов рублей. Причем рыночная стоимость жилья 30 миллионов рублей. Для Лидии Федосеевой-Шукшиной квартира на Бочкова всегда была особенной.

больше по теме Дочь Марии Шукшиной продала за 5 миллионов рублей часть квартиры деда на улице Бочкова Теперь в любой момент в жилье могут въехать посторонние люди.

По словам внука актрисы, Василия Шукшина-младшего, бабушка может не пережить такие новости. Он думает, что бабушку эта новость просто убьет.