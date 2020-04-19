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Федосеевой-Шукшиной боятся сообщать о продаже части квартиры на улице Бочкова

Как считает внук Василий, бабушка может не пережить такую печальную новость.

Федосеевой-Шукшиной боятся сообщать о продаже части квартиры на улице Бочкова
Федосеева-Шукшина не знает,что часть ее квартиры на Бочкова уже продана/http://globallookpress.com/

Родственники актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной боятся рассказывать ей, что часть квартиры ее мужа, легендарного писателя Василия Шукшина, на улице Бочкова в Москве продана посторонним людям.

Василий Шукшин-младший с мамой. Фото
Родственники Шукшиной боятся сказать бабушке о продаже квартиры на Бочкова/Кадр из программы «Звезды сошлись»

Ранее стало известно, что внучка актрисы Анна Трегубенко, которой принадлежала часть квартиры, продала свою долю всего за пять миллионов рублей. Причем рыночная стоимость жилья 30 миллионов рублей. Для Лидии Федосеевой-Шукшиной квартира на Бочкова всегда была особенной.

По словам внука актрисы, Василия Шукшина-младшего, бабушка может не пережить такие новости. Он думает, что бабушку эта новость просто убьет.

«Я знаю Аню как человека и у нее вот такое поведение. Это все в ее стиле. Лидия Николаевна всегда говорила, что квартира на улице Бочкова будет моя. Это то место опоры. Это такое семейное гнездо. Я, конечно, не согласен с поступком Ани, но я предугадывал, что она рано или поздно так поступит».

Василий Шукшин-младший

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