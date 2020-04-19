Федосеева-Шукшина отдала квартиру Алибасову, чтобы «остановить вражду между родней»

Еще в сентябре прошлого года народная артистка РСФСР переписала на своего супруга Бари Алибасова недвижимость в Новой Москве. Квартира небольшая, около 50 квадратных метров. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в студии ток-шоу «Секрет на миллион» Лидия Федосеева-Шукшина рассказала Лере Кудрявцевой о том, что она уже давно отдала все имущество родственникам. Внучка именитой актрисы — Анна Трегубенко успела продать бабушкину жилплощадь в Санкт-Петербурге, получив деньги в тайне от Лидии Николаевны.

Узнав о том, что вдова Василия Шукшина отписала одну из квартир 72-летнему Бари Алибасову, представители Федосеевой-Шукшиной потребовали вернуть недвижимость, заявив, что на момент подписания договора Лидия Николаевна скорее всего пребывала в «не совсем адекватном состоянии».

В спор вмешался адвокат музыкального продюсера — Сергей Жорин. По словам юриста, он лично проводил эту сделку и ему доподлинно известно, ради чего именитая актриса переписала на нынешнего мужа квартиру в Новой Москве. Народная артистка РСФСР сделала это для того, чтобы хоть как-то вразумить родственников и остановить вражду. Ведь яблоком раздора стало наследство Лидии Николаевны.

Как выяснилось, сам Бари Каримович переоформил переданные ему апартаменты на одного из своих помощников, сославшись на то, что он вынужден платить за все свое имущество большие налоги. Шоумен дал понять, что в ближайшее время он снова зарегистрирует собственность на себя.