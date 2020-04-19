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Дочь Марии Шукшиной продала за 5 миллионов рублей часть квартиры деда на улице Бочкова

Теперь в любой момент в жилье могут въехать посторонние люди.

Дочь Марии Шукшиной продала за 5 миллионов рублей часть квартиры деда на улице Бочкова
Дочь Шукшиной продала часть квартиры деда/http://globallookpress.com/

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что продала свою часть квартиры на улице Бочкова, которая когда-то принадлежала легендарному деду. Причем рыночная стоимость жилья 30 миллионов рублей, а Анна избавилась от своей части за 5 миллионов. Отметим, что вторая часть квартиры принадлежит младшей дочери писателя Ольге.

Анна Шукшина. Фото
Внучка Шукшина продала часть квартиры деда/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я действительно продала свою долю. Меня конкретно довели. Ольга последние месяцы вела себя, как коллектор. Она давила сильно. Писала мне письма. Говорила: «Отдай долю». Говорила, что это бабушкина воля. У меня сейчас идет самая настоящая внутрисемейная война».

Анна Трегубенко

По словам Трегубенко, в свое время она предлагала Ольге Шукшиной выкупить у нее часть квартиры на улице Бочкова, чтобы та стала собственницей. Но Ольга отказалась.

«Я продала свою долю не чужому человеку. Он сейчас не может туда заехать. Я сама скажу бабушке об этом. Хочу, чтобы Ольга просто от меня отстала. Чтобы война прекратилась. Деньги я не потратила. Они лежат в банковской ячейке», — сказала Трегубенко.

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