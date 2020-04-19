Дочь Марии Шукшиной продала за 5 миллионов рублей часть квартиры деда на улице Бочкова

Теперь в любой момент в жилье могут въехать посторонние люди.

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что продала свою часть квартиры на улице Бочкова, которая когда-то принадлежала легендарному деду. Причем рыночная стоимость жилья 30 миллионов рублей, а Анна избавилась от своей части за 5 миллионов. Отметим, что вторая часть квартиры принадлежит младшей дочери писателя Ольге.

«Я действительно продала свою долю. Меня конкретно довели. Ольга последние месяцы вела себя, как коллектор. Она давила сильно. Писала мне письма. Говорила: «Отдай долю». Говорила, что это бабушкина воля. У меня сейчас идет самая настоящая внутрисемейная война». Анна Трегубенко

По словам Трегубенко, в свое время она предлагала Ольге Шукшиной выкупить у нее часть квартиры на улице Бочкова, чтобы та стала собственницей. Но Ольга отказалась.

«Я продала свою долю не чужому человеку. Он сейчас не может туда заехать. Я сама скажу бабушке об этом. Хочу, чтобы Ольга просто от меня отстала. Чтобы война прекратилась. Деньги я не потратила. Они лежат в банковской ячейке», — сказала Трегубенко.