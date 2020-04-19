«Я жила с обидой»: Ханга призналась, что ее отец оставил наследство сыну от другого брака

Телеведущая Елена Ханга в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что ее отец оставил все наследство не ей, а ее брату. Отметим, что Абдула Кассим Ханга был премьер-министром Занзибара. Его репрессировали после государственного переворота. Свои дни он закончил в тюрьме в 1969 году.

«У моего отца была я дочка и сын от другого брака. Он помоложе меня. Отец все наследство отдал сыну. И я все годы жила с обидой. А потом я встретилась со своей бабушкой. Она сказала, что я живу в Советском Союзе и о нас заботится государство. Именно поэтому отец принял такое решение. Бабушка сказала, что мой брат разгильдяй, поэтому отец все оставил ему». Елена Ханга

Как призналась Ханга, лишь с годами она поняла логику отца. «Я, конечно, могу обижаться, но он принял такое решение. Поэтому у меня с моим братом не было никаких конфликтов», — сказал она.

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По словам Ханги, не надо ждать, когда кирпич упадет на голову. Завещание необходимо составлять заранее.