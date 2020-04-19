«Этот человек меня выгоняет из квартиры»: Ольга Шукшина ненавидит Алибасова

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что она ненавидит продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, пятого мужа своей матери. Сейчас Ольга Шукшина живет вместе с мамой в ее четырехкомнатной квартире. При этом Алибасов порой приходит к своей супруге. Основную же часть времени он проводит в своей квартире.

«Этот человек меня выгоняет из моей квартиры. Я в ней прописана. То, что говорит Алибасов — неправда. Я нужна матери. Я меня задача восстановить сломанную чашу нашей семьи». Ольга Шукшина

При этом сам Бари Алибасов отмечает, что Ольга Шукшина преследует определенные цели. Ее не было около матери много лет, а не так давно она объявилась, чтобы получить свою часть наследства звездной родительницы.

«Сейчас Оля поняла, что надо что-то поделить. И, конечно, она появилась и стала помогать маме», — заявил Бари Алибасов.