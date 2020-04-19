Лидия Федосеева-Шукшина хочет вернуть часть имущества, которое отписала на внучку

Как отметила Ольга Шукшина, Аня со своей бабушкой наворотили много дел.

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее мать наделала много ошибок в жизни, отписав большую часть своего имущества на внучку Анну Трегубенко. Это дочь актрисы Марии Шукшиной.

«Она отписала на Аню квартиру в Питере. Аня ее продала. Мама называет это главным ударом, который подкосил ее здоровье. Но сейчас время залечило раны». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, Аня долгие годы была рядом с бабушкой. «Она помогала маме. Они наворотили много дел. Организовали какие-то фонды. И вот мама стала верно отписывать Ане все имущество. У нее сейчас разборки только с Аней. Она хочет теперь вернуть свои подарки», — заметила Ольга Шукшина.

Также младшая дочь актрисы отметила, что именно Анне досталась квартира матери в Финляндии. Дом в Болгарии принадлежит Марии Шукшиной, а квартира на улице Бочкова поделена между ей и Анной.