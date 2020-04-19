Семейный завтрак: Безруков показал годовалого сына от Анны Матисон

До этого позируя перед объективом фотокамеры со Степой, актер предусмотрительно скрывал личико малыша.

46-летний Сергей Безруков вместе с супругой Анной Матисон воспитывает двоих детей. Художественный руководитель Московского губернского театра женился на своей избраннице в марте 2016 года. За это время пара успела обзавестись общими наследниками: дочерью Машей, в июле ей исполнится четыре годика и сыном Степой, ему год и пять месяцев.

Примечательно, что практически на всех снимках актер показывал наследника либо со спины, либо запечатлев кроху в профиль. Однако на свежем фото Безруков не стал прятать сынишку от камеры, показав его личико. У Степана такие светлые белокурые локоны, как и у ее старшей сестрички.

В комментариях супруг Анны Матисон поздравил православных с праздником Светлой Пасхи. Сергей, как многие другие его коллеги, придерживается правил самоизоляции. Все свободное время актер уделяет жене и детям. Так, Безруков подметил, что старается каждое утро включать наследникам классическую музыку, воспитывая в отпрысках любовь к прекрасному.

«Мира всем вам, дорогие мои, хорошие!!! Здоровья, здоровье, здоровья!! Еще раз с праздником», — добавил актер.

Сергей не раз обращался к верным почитателям, советуя поклонникам не пренебрегать мерами осторожности. Кроме того, Безруков просил подписчиков беречь себя и позаботиться о близких, людях, оказавшихся в сложной ситуации или в зоне риска из-за пандемии.