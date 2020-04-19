Бари Алибасов из-за пандемии потерял свыше двадцати миллионов рублей

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его отец из-за пандемии и коронавируса, который атаковал всю планету, потерял свыше двадцати миллионов рублей.

«Все выступления у группы «На-На» накрылись. Всего пришлось отменить 34 выступления». Бари Алибасов-младший

Между тем сам Бари Алибасов уверен, что денег на безбедную старость ему хватит. Во всяком случае на ближайшие три-четыре месяца. В квартире сейчас у него полный холодильник продуктов.

«Есть блины, борщ, солянка, котлетки вкусные. Я часто бывают дома у своей супруги Лиды. Правда, с ночевкой перестал там оставаться. У нее дома сейчас живет Ольга, с которой я в натянутых отношениях. Лиде деньгами не помогаю. Она не бедный человек. Получает авторские. Она ни в чем не нуждается. А я со своей стороны не интересуюсь ее наследством. Мне от нее ничего не надо», — сказал Бари Алибасов.