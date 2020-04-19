«Они отреклись от меня»: Данко заявил, что его бывшая жена и дочери «живут подаяниями»

Певец Данко в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ нелестно отозвался о бывшей гражданской супруге модели Наталье Устименко. По его словам, мать двоих его детей «с катушек съехала».

«Последний месяц алименты я не плачу. Они отреклись от меня. Старшей дочери за все 16 лет ни в чем не отказывал, но сейчас она со мной не общается. Бывшая жена подает в суд на алименты. Буду, видимо, треть отдавать или половину. Жена и дочери живут подаяниями. Пытаются все время на жалость надавить. Это единственный способ их заработка. Они все время жили за мой счет». Данко

Сейчас исполнитель находится в Крыму со своей новой возлюбленной диджеем и дизайнером Марией Силуяновой. За съемный дом он платит по сто тысяч рублей в месяц.

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«Я в гараже все время провожу. Маша вяжет вещи. Пытается их через Интернет задвинуть. Сейчас ничем не занимаемся. Все концерты и съемки слетели. Буду скоро продавать органы. Начну с печени. Она у меня здоровая. Семь лет уже не пью. Потом Машу продам. Она молодая девушка», — отшутился исполнитель.