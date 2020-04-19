Скончался писатель и журналист Александр Кабаков

Он умер в возрасте 76 лет.

На 77-ом году жизни скончался Александр Кабаков. О смерти писателя и журналиста сообщил редактор издания «Русский пионер» Андрей Колесников.

«Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи», – написал Колесников в своем «Фейсбуке».

О причине смерти в посте не сообщается.

Александр Кабаков работал корреспондентом газеты «Гудок», заместителем главного редактора газеты «Московские новости», специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсант», обозревателем «Столичной вечерней газеты», заместителем главного редактора журнала «Новый очевидец». По романам Кабакова сняты фильмы «Невозвращенец» и «Десять лет без права переписки». Александр Абрамович также известен, как автор произведений «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины», «Самозванец» и других.