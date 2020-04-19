«Пусть дома будет светло и тепло»: Высоцкая поздравила друзей и близких с Пасхой

46-летняя Юлия Высоцкая накрыла пасхальный стол рядом с террасой, украсив его фигурками зайчиков и свежими цветами — желтыми тюльпанами. Не забыла телеведущая о расписных яйцах и куличах. Ко всему прочему, супруга 82-летнего Андрея Кончаловского поздравила православных со Светлой Пасхой, пожелав близким родственникам, друзьям и верным почитателям, чтобы в их домах всегда царила гармония и любовь.

«Пусть дома будет светло, тепло и любовно. С праздником Пасхи всех наших близких, родных, друзей, знакомых и незнакомых хороших людей», — добавила актриса.

В одном из интервью супруга Андрея Кончаловского призналась: когда они с мужем ждут гостей, в их доме всегда царит суматоха. Будучи перфекционистом, Юлия не может допустить того, чтобы застолье было омрачено каким-то упущением с ее стороны — начиная от сервировки и убранства и заканчивая приготовлением блюд.

По словам телеведущей, на кухне всегда должно быть хорошее масло и свежий хлеб. Кроме того, возлюбленная режиссера уточнила, что никогда не подает к столу оставшуюся после обеда или ужина еду. Это правило Высоцкая усвоила еще ребенком. Юлия подметила, что готовить нужно исключительно с любовью, полностью отдаваясь этому процессу. А отправляясь в гости актриса всегда берет с собой бутылочку вина из домашнего погреба. Телеведущая дала понять, что никогда не ела фастфуд. По словам Юлии, бургеры — это абсолютно не ее еда. Но если знаменитость приезжает в Италию, то она с удовольствием лакомиться местной пиццей и пастой.