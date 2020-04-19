«Деньги закончились, а жить-то надо»: Буланова до микроинсульта жаловалась на безденежье

В окружении артистки полагают, что Татьяна могла попасть в больницу из-за стресса и лишних переживаний.

Еще неделю назад стало известно о том, что 51-летняя Татьяна Буланова попала в больницу. Позже выяснилось, что поп-исполнительницу госпитализировали в петербургский медицинский центр. Еще до проведенного обследование медики предположили, что причиной плохо самочувствия знаменитости стали проблемы с сердцем. Однако позже докторам удалось поставить артистке точный диагноз — у нее произошел микроинсульт.

На протяжении нескольких дней Буланова находилась в реанимации. Только после того, как состоянии певицы стабилизировалось ее перевели в отдельную палату. Сейчас жизни и здоровью Татьяны ничего не угрожает.

По словам экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной, артистка уже выходила на связь, подтвердив информацию о том, что у нее был микроинсульт, но все обошлось. В окружении знаменитости считают, что Татьяна попала в больницу из-за стресса и лишних переживаний на фоне финансовых проблем.

Незадолго до госпитализации в беседе с журналистами певица дала понять, что испытывает определенные трудности, связанные с деньгами. Буланова заверила, что у нее нет никаких дотаций и других финансовых выплат. Рассчитывать артистка может только на собственные силы, зарабатывая на жизнь концертами, съемками и гастролями.