«Бил Агату, как?!»: Павел Прилучный прокомментировал разлад с Муцениеце

В браке с актером из сериала «Мажор» 31-летняя Агата Муцениеце прожила без малого девять лет. За это время у пары родилось двое детей: сын Тимофей, ему семь лет и дочка Мия, ей четыре годика. Не так давно в интервью знаменитость утверждала, что Павел Прилучный уговаривает ее на третий декрет. Девушка утверждала, что муж всегда мечтал о большой семье. Вот только сама Агата не спешила с беременностью. Свое нежелание становиться многодетной мамой актриса из фильма «Тобол» объяснила тем, что их с Павлом отпрыски только-только подросли и стали более или менее самостоятельными. Таким образом, у Муцениеце появилось немного свободного времени, которое она могла посветить исключительно себе. И к появлению еще одного грудничка в доме супруга Прилучного явно была не готова.

На фоне всех этих историй заявление Агаты о разводе стало неожиданным, как для ее коллег по творческому цеху, так и для верных почитателей. При этом актриса дала понять, что все еще любит мужа, однако даже этот факт не способствовал примирению. Позже Муцениеце сообщила, что была вынуждена покинуть загородный дом, в котором она некогда жила с Павлом и детьми. Актриса рассказала, что Прилучный выбросил ее телефон на улицу, поднял на нее руку и перепугал детей. Сейчас Агата с сыном и дочерью живет в квартире.

Примечательно, что на связь с поклонниками вышел и супруг Муцениеце. Так, актер из сериала «Закрытая школа» прокомментировал разлад с Агатой и затронул тему рукоприкладства в семье. Павел посоветовал поклонникам «не лезть» в эту историю, так как посторонние не знаю всего произошедшего.