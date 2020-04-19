Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент обратился к россиянам из своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Великим праздником Пасхи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. В начале своего обращения глава государства значительную часть речи уделил теме короновируса. Владимир Путин напомнил, что в этом году Пасха проходит в вынужденных ограничительных мерах, но на борьбу с СoViD-19 брошены все возможные силы.

«Мы достойно пройдем через посланные нам испытания», — сказал глава государства.

Президент отметил важность объединения людей перед общей угрозой. Владимир Владимирович поблагодарил всех тех, кто соблюдает режим самоизоляции и тех, кто помогает нуждающимся в непростое для всей страны время.

больше по теме Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы на более поздний срок Однако сами праздничные мероприятия к 9 Мая не отменяются.

«Воскресение Христово — это символ торжества жизни над тем, что против нее. Это символ ощущения, возрождения и продолжения жизни. У нас в народе говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай». Мы так и делаем! Но в этот светлый праздник Воскресения Христова хочется сказать: «Все будет хорошо с Божьей помощью». С праздником вас! Будьте счастливы и здоровы», — поздравил россиян Владимир Владимирович.