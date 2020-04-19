«Восхитительное!»: девушка Козловского рассекретила необычное имя их дочери с актером

Судя по комментариям в соцсети, некоторые нашли его символичным.

В начале марта стало известно, что у звездной пары Данилы Козловского и Ольги Зуевой родился малыш. Для появления на свет долгожданной дочери актеры выбрали американскую клинику.

Пара, хоть и объявила о рождении у них девочки, не пожелала оглашать широкой публике ее имя. Однако теперь Зуева решила его рассекретить.

«Ее зовут Ода-Валентина. Я разрываюсь на куски, когда произношу ее имя», — написала артистка в личном блоге.

Восторгу поклонников звездной пары не было предела!

«Восхитительное имя!», «Ода вашей любви, красиво», «Как красиво и сказочно», «Очень красиво и символично! Здоровья малышке», «Сказочные, нежнейшие, здоровья и счастья вам!» — написали фолловеры

Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева встречаются с 2015 года, живут в гражданском браке с 2016-го. Перед рождением дочки любимец публики специально взял продолжительный отпуск, попросив своих знакомых не беспокоить его без значительного повода.