«Вам еще хочется погулять?»: с диагнозом «коронавирус» умер 51-летний гитарист Буйнова

Певец до сих пор не может прийти в себя.

На 52-м году жизни умер гитарист коллектива Александра Буйнова «Чао!» Константин Щукин. Причина – коронавирус. У музыканта остались жена и двое детей.

Как рассказал 70-летний народный артист, пять дней мужчина находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Родные и близкие до последнего верили в чудо и молились за его здоровье, но вирус оказался сильнее.

«Все чудилось, фронт далеко, где-то там за горизонтом ухают пушки…, а оказалось, линия огня проходит рядом! Ну что, вам все еще хочется погулять?!» — обратился к людям Буйнов.

Напомним, коронавирусом переболели Лев Лещенко и Стас Михайлов. Артисты тяжело переносили болезнь, однако справились с ней.

В настоящий момент с тем же диагнозом лечится дома актриса Галина Боб, ставшая известной после выхода сериала «Деффчонки». Звезда утверждает, что чувствует себя нормально, единственная неприятность, которую она ощутила – это пропавшее обоняние. Муж артистки Сергей Корягин и дети изолированы вместе с ней в доме, пока признаки заражения обнаружены только у нее. Тест супруга дал отрицательный результат.