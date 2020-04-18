«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

Актер из сериалов «Кухня» и «Физрук» госпитализирован в больницу

Виктор Маркин упал с лестницы.

Актер из сериалов «Кухня» и «Физрук» госпитализирован в больницу
Виктор Маркин. Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004901052856

Звезда сериалов «Кухня» и «Физрук» Виктор Маркин госпитализирован в столичную клинику. Предположительно, актер упал с лестницы и сломал бедро, сообщает  5-tv.ru. Артиста отвезли в больницу с подозрением на закрытый перелом.

Напомним, что 41-летний актер служит в театре имени Островского. Зрителям он знаком по ролям в известных телесериалах :«Физрук», «Кухня» и «Светофор».

Актер сыграл различные роли более чем в 70-ти театральных и телевизионных проектах. Виктор Маркин так же является актером и сценаристом. Так, в 2015 году он представил свой фильм «Мамонты и Бабочки» в качестве дипломной работы на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

 

 

 

Тэги

актерВиктор Маркинкинотеатр
Loading...