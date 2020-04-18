Актер из сериалов «Кухня» и «Физрук» госпитализирован в больницу

Звезда сериалов «Кухня» и «Физрук» Виктор Маркин госпитализирован в столичную клинику. Предположительно, актер упал с лестницы и сломал бедро, сообщает 5-tv.ru. Артиста отвезли в больницу с подозрением на закрытый перелом.

Напомним, что 41-летний актер служит в театре имени Островского. Зрителям он знаком по ролям в известных телесериалах :«Физрук», «Кухня» и «Светофор».

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Актер сыграл различные роли более чем в 70-ти театральных и телевизионных проектах. Виктор Маркин так же является актером и сценаристом. Так, в 2015 году он представил свой фильм «Мамонты и Бабочки» в качестве дипломной работы на Высших курсах сценаристов и режиссеров.