«Ты не готова ко мне физически»: Тимати ответил Ивлеевой

Тимати записал видеобращение для Насти Ивлеевой. Рэпер оценил призыв ведущей включиться в ее новое онлайн-шоу «Прямой Карантин», но отметил, что она еще не доросла до его уровня.

«Я понял, что ты мне кидаешь вызов, дорогая. Я взял время. Я посмотрел твои выпуски, посмотрел твои сторис. Я изучил их. Я тебе скажу честно. В программе Елены Малышевой намного больше экшена. Ты не готова ко мне физически. Я скушаю тебя с потрохами. Подготовься ко мне как следует. Скинь мне в директ свои предложения. Что ты хочешь делать со мной в прямом эфире? И мы поставим эту жирную 13-ю точку.

Ранее Ивлеева записала в сторис обращение к Тимати, в котором сказала, что «Прямой Карантин» ждет 13-й выпуск, а это число принадлежит Тимати. Телеведущая очень хотела бы увидеть рэпера в прямом эфире.

«Тринадцать! Тимати, это судьба! Так что я тебя очень жду! Пожалуйста! У меня для тебя есть интересное предложение! Мы можем покуражиться так, что ой ой ой! И если ты не трусишка, мамин сынишка, то я тебя жду на прямом эфире», — сказала Настя.

После ее призыва поклонники Ивлеевой атаковали страницу Тимати, что вызвало недовольство звезды и он записал свой ответ. На видео рэпер поставил условие Насте Ивлеевой. Телеведущая должна предложить что-то неординарное и хайповое, только тогда он подумает над ее предложение. Настя не заставила себя долго ждать.

Между звездами развязались настоящие словесные баталии. Чем они закончатся, мы скоро узнаем.