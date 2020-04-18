«Успешные — это читающие люди»: Екатерина Андреева дала совет подписчикам

Екатерина Андреева опубликовала пост в Instagram, в котором описала пользу чтения книг. Ведущая Первого канала рассказала о своих любимых произведениях и дала список лучших на ее взгляд авторов. «У меня есть книги, встречи с которыми я жду, как с любимыми людьми. Я смакую, иногда откладываю их в сторону, чтоб еще больше захотеть через паузу прикоснуться к их станицам и мыслям авторов. Булгаков знал — рукописи не горят. И даже если весь мир пойдёт вразнос и тар-тара-ры и станет цифровым, а может быть каким-то там ещё, эти шуршащие ребята останутся на планете Земля столько, сколько будет существовать сознание и материя», — написала Екатерина. View this post on Instagram A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Apr 18, 2020 at 4:57am PDT

Андреева часто рекомендует подписчикам методы для саморазвития: духовные практики, книги, советы по здоровью. Посты телеведущей всегда резонируют у подписчиков. Они активно комментируют звезду.

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«Умница, красавица», Екатерина, отношусь к книгам так же как Вы…иногда хочется просто прижаться к любимым книжкам и обнять их», «Ух, как я ждала такое от вас», — написали пользователи сети.