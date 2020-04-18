Холли Берри облачилась в подушку

Актриса Холли Берри примерила на себя новый образ. Популярный челлендж с подушками напирает обороты. Нарядиться в подушку, перекинув ее ремнем вокруг талии и взять в руки аксессуары — стало популярным занятием в сети. В таком платье можно выйти куда угодно: на кухню, в столовую, ванную комнату и даже спальню.

Пародия на жизнь в условиях карантина пришлась по вкусу миллионам людей. Теперь вот и голливудские актрисы прониклись всемирной забавой. Холли взяла темную подушку, надела шляпу и вышла во двор.

«Вы знаете, что я не смогла удержаться, чтобы тоже это не сделать», — написала Холли.

«Это очень хорошо! Тебе идет», «Я подумала, что это настоящее платье! Ты молодец!», «Это чертова подушка хорошо смотрится на тебе», — отметили поклонники.

Напомним, PillowChallenge появился с наступлением карантина. Его придумала девушка по имени Фиро, утверждает Harper’s Bazaar. Шведка облачилась в подушку и написала «образ дня». Неожиданно такой наряд пришелся по вкусу и девушкам, и парням. Хештег #quarantinepillowchallenge под своими фото поставили уже более восьмидесяти тысяч пользователей Instagram.

В челлендже приняли участие и российские звезды: Ксения Бородина, Аделина Сотникова, Ольга Орлова, Мария Погребняк, Белла Потемкина и другие.