Юбилейный фестиваль Comic-Con отменен

Международный ежегодный фестиваль комиксов Сomic-Con в Сан-Диего отменен. Одно из интереснейших летних событий перенесли на 2021 год из-за короновируса. Эту информацию предоставили организаторы на официальном сайте фестиваля и странице в Instagram. Многие поклонники фестиваля расстроились, но поблагодарили организаторов за меры предосторожности.

«Спасибо вам за то, что заботитесь о нашей безопасности», «Я очень расстроена, но это был правильный выбор», «Спасибо! Вы поступили правильно. Я с нетерпением жду Сomic-Con 2021», — написали фанаты.

Comic-Con готовился отметить свое 50-летие. Юбилейная программа обещала быть еще более яркой и фееричной, но мировая пандемия нарушила планы организаторов.

Напомним, фестиваль был основан Шелом Дорфом, Ричардом Альфом, Кеном Крюгером и Майком Тоури в 1970 году. Мероприятие традиционно проходит в Сан-Диего в течении четырех дней и включает в себя кроме комиксов и другие элементы поп-культуры: сериалы, ужасы, аниме, манга и фэнтези.