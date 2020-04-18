«Я думаю меньше всего про деньги сейчас»: Машков мечтает, чтобы пандемия отступила

По словам режиссера, в свободное время он работает над собой.

Режиссер Владимир Машков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что мечтает о том, чтобы пандемия побыстрее закончилась и все актеры вернулись к обычной работе. Сам он переживал, что его дочь Мария не могла долгое время вылететь в США к своим детям и мужу. К счастью, с третьей попытки ей это удалось.

«Я работаю над собой. Мы с ребятами со студентами проводим онлайн-беседы. Я меньше всего думаю про деньги сейчас. Главное, чтобы это все закончилось быстрее, а деньги — это временная вещь. Если будем работать — значит они обязательно появятся». Владимир Машков

Его друг и товарищ актер Евгений Миронов отметил, что благодаря карантину ему впервые в жизни удалось выступить в рамках благотворительного марафона «Мы вместе» на сцене Большого театра.

больше по теме Машкова во второй раз за четыре дня не смогла вылететь в Америку к мужу и детям Как отметила актриса, на борту произошел скандал.

«Если бы не карантин я не пел на сцене Большого театра никогда. Сейчас, конечно, как и все нахожусь дома. Много репетирую. Порой удается поиграть в футбол», — заметил Миронов.