Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать

Кейт Миддлтон и принц Уильям, как и многие в мире, находятся на домашнем карантине. Королевской чете приходится вести важные переговоры по видеосвязи. Кембриджские недавно стали гостями утреннего шоу на канале BBC, где и рассказали о жизни в Норфолке. Кейт и Уильям поведали, что много времени проводят у компьютера.

Помимо работы, герцоги звонят родным и близким. Так же им приходится совершать звонки в благотворительные фонды, которые они поддерживают. Герцогиня призналась, что находиться с детьми дома достаточно сложно, и отметила, что наверняка семья Уильяма рада общению с ними только по видеосвязи.

«Это довольно беспокойно. Я не собираюсь никого обманывать. Особенно с почти двухлетним ребенком», — поделилась Кэйт. View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Apr 18, 2020 at 1:49am PDT

Принц Уильям рассказал о младшем сыне Луи, который недоволен тому, что родителями мало уделяют ему внимание. Принц, по словам герцога, все время старается помешать видеозвонку.

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Напомним, Кейт и Уильям поженились в 2011 году. У герцогов Кембриджских трое детей: семилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому на днях исполнится два года.