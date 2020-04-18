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«У здоровых ребят от ее песен лились слезы»: Павлиашвили высказался о композициях Булановой

Музыкант желает своей коллеге крепкого здоровья.

«У здоровых ребят от ее песен лились слезы»: Павлиашвили высказался о композициях Булановой
Буланова находится в больнице с подозрением на инсульт/http://globallookpress.com/

Музыкант Сосо Павлиашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожелал здоровья своей коллеге 51-летней Татьяне Булановой, которая была госпитализирована несколько дней назад с подозрением на инсульт.

«Мне было очень больно это услышать, что она болеет. Она не из тех людей, которые будут жаловаться, если у них что-то болит. Помню мои друзья, здоровые ребята, они не боялись ничего в этой жизни. Но у них слезы лились от ее песен».

Сосо Павлиашвили

Любопытно, что за два дня до госпитализации Буланова дала журналистам программы эксклюзивное интервью. Тогда все было у нее со здоровьем прекрасно. Правда, она переживала за старшего сына Александра, который потерял работу. Он трудился бариста в кофейне.

«Кофейня закрылась. Он ищет варианты, чтобы себя содержать. Пока сидит без работы. Сейчас и у меня времени полно. Я набрала приличное количество лишних килограммов. После коронавируса, чувствую, будет работа у фитнес-тренеров. Все пойдут худеть», — говорила Буланова.

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