Миколас Орбакас вспомнил, как они с Пугачевой отмечали один день рождения на двоих

Первый муж певицы Аллы Пугачевой цирковой артист Миколас Орбакас в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ вспомнил, как они с бывшей женой отмечали день рождения. У Примадонны праздник 15 апреля, а у него — шестнадцатого.

«Алла всегда для гостей гуся делала. Друзья, правда, были недовольны. Банкет-то один, а подарка надо было два дарить. Я помню, как увидел ее первый раз в училище. Пришла красивая девушка и запела. У меня аж мурашки побежали по телу. А еще помню, как однажды пошел на работу, а Алла кричит: «Стой! Стрелочка на штанах пошла не туда. Дай поглажу». Пятьдесят лет прошло, а вспоминаю этот случай часто». Миколас Орбакас

Как отметил Миколас Орбакас, сейчас он порой приезжает на дачу Пугачевой в замок телеведущего Максима Галкина. Поздравляет их детей с праздниками.

Отметим, что этот день рождения Примадонна отмечала скромно с родными. Всему виной коронавирус, который не дал ей встретиться с друзьями.