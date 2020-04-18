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Миколас Орбакас вспомнил, как они с Пугачевой отмечали один день рождения на двоих

Примадонна родилась 15 апреля, а он – 16-го.

Миколас Орбакас вспомнил, как они с Пугачевой отмечали один день рождения на двоих
Орбакас вспомнил дни рождения с Пугачевой/http://globallookpress.com/

Первый муж певицы Аллы Пугачевой цирковой артист Миколас Орбакас в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ вспомнил, как они с бывшей женой отмечали день рождения. У Примадонны праздник 15 апреля, а у него — шестнадцатого.

«Алла всегда для гостей гуся делала. Друзья, правда, были недовольны. Банкет-то один, а подарка надо было два дарить. Я помню, как увидел ее первый раз в училище. Пришла красивая девушка и запела. У меня аж мурашки побежали по телу. А еще помню, как однажды пошел на работу, а Алла кричит: «Стой! Стрелочка на штанах пошла не туда. Дай поглажу». Пятьдесят лет прошло, а вспоминаю этот случай часто».

Миколас Орбакас

Как отметил Миколас Орбакас, сейчас он порой приезжает на дачу Пугачевой в замок телеведущего Максима Галкина. Поздравляет их детей с праздниками.

Отметим, что этот день рождения Примадонна отмечала скромно с родными. Всему виной коронавирус, который не дал ей встретиться с друзьями.

Тэги

Алла ПугачеваМаксим ГалкинМиколас ОрбакасПрограмма "Ты не поверишь!"
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