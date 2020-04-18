«Тайная» дочь Леонида Якубовича поделилась снимками со своего дня рождения

Варвара отметила, что успела это сделать, когда еще не были закрыты заведения.

Дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара, о которой он крайне редко что-то рассказывает, в Instagram поделилась снимками со своего дня рождения. В конце марта ей исполнилось 22 года.

«28 марта мы успели отпраздновать мой день рождения за день до закрытия всего и вся. И это был один из лучших праздников в моей жизни. Спасибо всем и каждому, кто пришел и повеселился!»

Варвара Якубович

Отметим, что Варвара Якубович в отличие от большинства звездных деток не любит выпячивать свою личную жизнь напоказ. Она вместо карьеры на телевидении выбрала совсем другой путь. Девушка постигает азы международной журналистики в МГИМО. Любопытно, что даже страничку в Instagram она ведет под другим именем. У нее не так много подписчиков.

На дне рождения она предстала с яркой прической. Девушка покрасила волосы в рыжий цвет. Кроме того, она набила на плече тигра, сделав красивую татуировку. Кстати, девушка всего на два года старше внучки Якубовича Софьи. Как известно, от предыдущего брака у него есть сын Артем. Софья как раз дочка Артема.