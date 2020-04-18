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«Тайная» дочь Леонида Якубовича поделилась снимками со своего дня рождения

Варвара отметила, что успела это сделать, когда еще не были закрыты заведения.

«Тайная» дочь Леонида Якубовича поделилась снимками со своего дня рождения
Дочка Якубовича отпраздновала 22-й день рождения/http://globallookpress.com/

Дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара, о которой он крайне редко что-то рассказывает, в Instagram поделилась снимками со своего дня рождения. В конце марта ей исполнилось 22 года.

«28 марта мы успели отпраздновать мой день рождения за день до закрытия всего и вся. И это был один из лучших праздников в моей жизни. Спасибо всем и каждому, кто пришел и повеселился!»

Варвара Якубович

Отметим, что Варвара Якубович в отличие от большинства звездных деток не любит выпячивать свою личную жизнь напоказ. Она вместо карьеры на телевидении выбрала совсем другой путь. Девушка постигает азы международной журналистики в МГИМО. Любопытно, что даже страничку в Instagram она ведет под другим именем. У нее не так много подписчиков.

На дне рождения она предстала с яркой прической. Девушка покрасила волосы в рыжий цвет. Кроме того, она набила на плече тигра, сделав красивую татуировку. Кстати, девушка всего на два года старше внучки Якубовича Софьи. Как известно, от предыдущего брака у него есть сын Артем. Софья как раз дочка Артема.

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