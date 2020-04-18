«Ряд несоответствий в образах очевиден»: Петровская раскритиковала Хаматову за роль в «Зулейхе»

Телекритик Ирина Петровская раскритиковала актрису Чулпан Хаматову за ее роль в сериале «Зулейха открывает глаза», который сейчас идет на телеканале «Россия 1». В адрес ленты раздается много гневных стрел прежде всего за историческое несоответствие.

Как отметила Петровская, у нее возникло много вопросов именно к актерской работе. Она отметила, что бессмысленно рассуждать на тему, соответствует ли экранный образ Зулейхи представлениям, которые по книге составил для себя каждый читатель.

«Нельзя сопоставлять, похожа ли Чулпан Хаматова на свою героиню. Однако для меня ряд несоответствий в образах очевиден. В том числе несовпадение и возрастное». Ирина Петровская

По словам Петровской, в книге Зулейха все-таки относительно молодая актриса. Однако Чулпан Хаматова «уже не тянет» на заявленный автором романа возраст, сообщает портал «Реальное время».

Напомним, что главной героине картины Чулпан Хаматовой сейчас 44 года. Ранее она говорила, что ожидала критики в адрес сериала и на свой счет. По ее мнению, люди не готовы сегодня образовываться и открывать глаза на правду.

В адрес сериала много критики было и со стороны коммунистов. Они считают, что в картине много исторических неточностей. Большевики, на их взгляд, выставлены в неприятном свете. В адрес руководителей телеканала «Россия 1» даже было направлено письмо с просьбой убрать данный сериал из эфирной сетки. Отметим, что на данный момент показано четыре серии. Всего же их восемь. В ближайшие дни сериал продолжат показывать по телевидению.