Венецианский кинофестиваль пройдет по расписанию

Коронавирус приостановил деятельность многих мероприятий в мире: отменены недели моды, арт-выставки, концерты, спортивные соревнования и музыкальные конкурсы.

Однако организаторы Венецианского кинофестиваля не планируют пока сообщать о переносе одного их самых значимых мероприятий в киноиндустрии. Не обсуждается так же и онлайн формат киносмотра. Традиционно событие планируют провести в сентябре.

«Мы должны руководствоваться здравым смыслом. Ситуация драматическая, мы следим на ней. Пока никакое решение не принято. Но то, что мы говорим сегодня, завтра уже может измениться», — прокомментировали в пресс-службе кинофестиваля, сообщает Harper’s Bazaar.

Окончательные даты Венецианского кинофестиваля 2020 организаторы пообещали огласить в мае.