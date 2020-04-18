«Я не считаю, что травля направлена против меня»: Хаматова высказалась после критики «Зулейхи»

По словам актрисы, сегодняшнее общество не готово образовываться и открывать правду о себе.

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что сегодняшнее общество не хочет образовывать и открывать правду о себе. Отсюда такое огромное количество гневных стрел в адрес сериала «Зулейха открывает глаза», который сейчас идет по телеканалу «Россия 1» и в котором она сыграла в главной роли.

«Я не считаю, что эта травля направлена персонально против меня. Есть какая-то закономерность и в допущении агрессивного, хамского тона этих нападок за «осквернение истории». Чулпан Хаматова

По словам Хаматовой, невежество у людей порой перемешано с варварством и агрессией. Многие просто неспособны подобрать правильные слова, чтобы описать свои чувства после просмотра ленты. Актриса считает, что многие пытаются ранить другого.

Звезда не удивлена, что много критики раздается из Татарстана. К примеру, огромное количество споров вызвал вопрос должна или нет быть покрыта голова Зулейхи. Она считает, что одинакового канона на этот счет просто не существует. Одни женщины с приходом Советской власти, как утверждает Хаматова, не снимали платки, а были и те, кто стригли волосы и ходили без платков, сообщает novayagazeta.ru.