«Эти две минуты спасут здоровье»: Гоша Куценко обратился к россиянам

Популярный актер опубликовал у себя на странице в Instagram важное видеобращение.

Гоша Куценко на своей странице Instagram опубликовал видеобращение. Популярный актер и другие звезды сериала «Скорая помощь» рассказали, как важно находиться дома и принимать меры предосторожности.

«Если эти две минуты спасут здоровье хотя бы одного человека, то мы будем счастливы», — написал актер в социальной сети.

В видео обращении говорится о важности соблюдать самоизоляцию, тщательно мыть руки, надевать маски, использовать антисептик, соблюдать дистанцию и заботиться о пожилых людях.

«Весь мир охвачен одной общей бедой, имя ей CoViD-19. Каждый день врачи в больницах ведут с ней яростную борьбу. Очень хочется помочь. И для этого мы актеры сериала «Скорая помощь» хотим напомнить вам, как важно следовать простым правилам», — начал видео обращение Куценко.

В обращении к россиянам приняли участие Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Степан Куликов, Александр Тютин, Петр Баранчиев. Многие поклонники актеров прокомментировали видео, оценив заботу и рекомендации телезвезд.

«Спасибо, ребята! Здоровья вам и благополучия», «Самая лучшая помощь от вас и от всех актеров в это время», «Какие родные лица! Спасибо большое за советы. Удачи нам всем», «Какие вы молодцы», — написали подписчики.