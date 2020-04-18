«Не удивлюсь, если она даже не пукает»: Меньщиков расхвалил Африкантову из «Дома-2»

Как отметил участник проекта, для него она самый настоящий сказочный персонаж.

Участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков, который вернулся на телестройку спустя много лет, в Instagram расхвалил свою коллегу Марину Африкантову. По его словам, она главная красавица шоу.

«Она хрестоматийный образец женственности и красоты, которая органично сочетается с прекрасным вкусом и утонченностью. Ее мудрый интеллект идет рука об руку с правильным и классическим воспитанием. Обаятельная улыбка Марины словно летнее солнце освещает весь телепроект, согревая всех своими теплыми лучами счастья и добра». Степан Меньщиков

Как отметил шоумен, который сейчас пережидает пандемию на острове вдали от большого скопления людей, он никогда в жизни не слышал, чтобы Африкантова на кого-нибудь кричала или ругалась матом. При этом девушка всегда готова прийти на помощь и поддержать в непростой момент.

В то же время, как заверил Меньщиков, Африкантова всегда может отстоять свою позицию. Ее он назвал сказочным персонажем. Как он считает, таких сегодня просто нет в природе. «Не удивлюсь, если она даже не пукает», — заявил Меньщиков.