«Столько слез от этого сериала»: Дзюба заплакал после просмотра «Войны и мира»

Футболист «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба в сторис Instagram рассказал, что посмотрел сериал «Война и мир». Он опубликовал обложку британского минисериала по произведению писателя Льва Толстого.

«Война и мир». Столько слез из-за этого сериала. Советую всем настоящим». Артем Дзюба

Отметим, что футболист сейчас находится в Санкт-Петербурге на самоизоляции, которая вызвана пандемией коронавируса. Как ранее рассказывал спортсмен, всем игрокам его клуба строго-настрого запрещено выходить из квартир. За нарушение можно схлопотать немалый штраф.

Добавим, что чемпионат российской премьер-лиги точно не возобновится этой весной. Все футболисты надеются, что уже в мае у них будет возможность тренироваться. Большинство руководителей клубов ранее отмечали, что чемпионат необходимо завершать. Санкт-петербургский «Зенит» уверенно лидирует в первенстве. Командам осталось провести по восемь матчей.