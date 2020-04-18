«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

«Столько слез от этого сериала»: Дзюба заплакал после просмотра «Войны и мира»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» сейчас находится на самоизоляции.

«Столько слез от этого сериала»: Дзюба заплакал после просмотра «Войны и мира»
Дзюба прослезился от "Войны и мира"/https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

Футболист «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба в сторис Instagram рассказал, что посмотрел сериал «Война и мир». Он опубликовал обложку британского минисериала по произведению писателя Льва Толстого.

Сериал "Война и мир". Фото
Дзюба на самоизоляции смотрит «Войну и мир»/https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

«Война и мир». Столько слез из-за этого сериала. Советую всем настоящим».

Артем Дзюба

Отметим, что футболист сейчас находится в Санкт-Петербурге на самоизоляции, которая вызвана пандемией коронавируса. Как ранее рассказывал спортсмен, всем игрокам его клуба строго-настрого запрещено выходить из квартир. За нарушение можно схлопотать немалый штраф.

Добавим, что чемпионат российской премьер-лиги точно не возобновится этой весной. Все футболисты надеются, что уже в мае у них будет возможность тренироваться. Большинство руководителей клубов ранее отмечали, что чемпионат необходимо завершать. Санкт-петербургский «Зенит» уверенно лидирует в первенстве. Командам осталось провести по восемь матчей.

Тэги

Артем ДзюбаАртем Дзюба последние новостиНовости googleСанкт-ПетербургФК "Зенит"
Loading...