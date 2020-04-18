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Федункив перестала раздражаться, когда ей кричат незнакомые люди «Мама Коляна»

Актриса получила огромную известность благодаря сериалу «Реальные пацаны».

Федункив перестала раздражаться, когда ей кричат незнакомые люди «Мама Коляна»
Федункив не обижается на выражение "Мама Коляна"/http://globallookpress.com/

Актриса Марина Федункив заявила, что старается спокойно реагировать на людей, которые кричат ей порой вслед: «Мама Коляна». Звезда сериала «Реальные пацаны» отметила, что ей по душе, что ее деятельность нравится людям, радует их и веселит. В этом, как она думает, и есть залог успеха и популярности.

Как отметила звезда, порой она приезжает очень уставшая после гастролей. В такие моменты ей хочется тишины, а в аэропортах ее вдруг начинают фотографировать со всех сторон. Она никогда в таких случаях не раздражается и, если надо, готова сделать совместный снимок.

По признанию Федункив, она не собирается конкурировать с молодежью в Сети. Звезда даже придумала себе смешной хештег – «Пожилой блогер». При этом, как она отметила, молодые люди интересуются ее творчеством, несмотря на то, что на них он ориентирован в меньшей степени, сообщает «АиФ».

«Когда кассиры спрашивают у подростков, которые приходят покупать билеты на спектакли с моим участием, откуда они узнали о постановке, те говорят, что следят за мной в Instagram».

Марина Федункив

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