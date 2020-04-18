Федункив перестала раздражаться, когда ей кричат незнакомые люди «Мама Коляна»

Актриса Марина Федункив заявила, что старается спокойно реагировать на людей, которые кричат ей порой вслед: «Мама Коляна». Звезда сериала «Реальные пацаны» отметила, что ей по душе, что ее деятельность нравится людям, радует их и веселит. В этом, как она думает, и есть залог успеха и популярности.

Как отметила звезда, порой она приезжает очень уставшая после гастролей. В такие моменты ей хочется тишины, а в аэропортах ее вдруг начинают фотографировать со всех сторон. Она никогда в таких случаях не раздражается и, если надо, готова сделать совместный снимок.

По признанию Федункив, она не собирается конкурировать с молодежью в Сети. Звезда даже придумала себе смешной хештег – «Пожилой блогер». При этом, как она отметила, молодые люди интересуются ее творчеством, несмотря на то, что на них он ориентирован в меньшей степени, сообщает «АиФ».