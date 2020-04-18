Дунаевскому предлагали полтора миллиона рублей за подробности развода с Рождественской

Как отметил композитор, он бы не согласился сниматься в программе о своей личной жизни и за миллион долларов.

Композитор Максим Дунаевский заявил, что когда в прессу просочилась информация о его разводе с седьмой женой Мариной Рождественской, то акулы пера предлагали ему неплохо заработать на подробностях расставания.

«Еще год назад одна из желтеньких телепередач, когда узнала про изменения в моей личной жизни, захотела сделать передачу: «Мы вам заплатим 300 тысяч рублей». Закончили полутора миллионами. За 15-минутный выход. Если бы поторговался, может, предложили бы больше».

Максим Дунаевский

Как сказал Дунаевский, подробностями личной жизни с Мариной Рождественской он делиться ни с кем из представителей СМИ не собирается. Если бы даже ему предложили миллион долларов, то он бы и тогда отказался.

По словам Дунаевского, он очень благодарен Рождественской, которая также «не дрогнула» и на деньги телевизионщиков не повелась. Как отметил композитор, в течение двадцати лет у него не было интересных поворотов в жизни и вдруг случился развод. Он прекрасно понимает, почему пресса так резко им заинтересовалась, сообщает «АиФ».