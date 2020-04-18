Композитор Разумовский снял обвинения с Пугачевой в краже песни

Композитор Валерий Разумовский заявил, что не заключал договора на эксклюзивное исполнение продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным своей песни «А где-то далеко идут дожди». Ранее тот говорил, что Пугачева незаконно исполнила песню, на которую у него были эксклюзивные права. Якобы после этого он испытал шок. В 1997 году она вошла в его альбом «Ты одна на всей земле».

«Я не помню, чтобы у меня был с Разиным заключен договор на эксклюзивное исполнение. Но это было в 90-х годах, прошло так много времени». Валерий Разумовский

Как добавил Разумовский, в юридических вопросах он не подкован. По его мнению, песню может петь любой желающий. Также он напомнил, что благодаря Пугачевой получил за эту композицию диплом конкурса «Песня года».

В то же время, как сказал Разумовский, он очень уважает Андрея Разина, как человека. По его словам, и Примадонна, и Разин великолепно поют его хит, а это для него самое главное, сообщает «МК».

Отметим, что последний раз Примадонна выходила на сцену в столице Белоруссии Минске. Это случилось в ноябре прошлого года. В зале было около двадцати тысяч человек. После этого звезда заявила, что теперь зрители и любимые поклонники нескоро увидят ее на сцене. Она даже пошутила, что следующий концерт у нее пройдет, когда ей будет 80 лет. Несколько дней назад Алле Пугачевой исполнился 71 год. Сейчас она находится на самоизоляции в деревне Грязь в замке своего супруга юмориста и телеведущего Максима Галкина.