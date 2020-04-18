Евгения Медведева исполнила песню на японском языке

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева в своем Tik-Tok опубликовало видео, на котором поет японскую песню.

Сейчас 20-летняя фигуристка находится в стране восходящего солнца, где должна была выступить в начале июня в ледовом шоу Prism on Ice. Ради этого уже во время пандемии она покинула Канаду и улетела в Японию. Впрочем, сейчас уже ясно, что Медведева зря так рвалась в Азию. Шоу официально отменено.

Отметим, что последние два года Евгения Медведева тренируется в Северной Америке под руководством своего наставника канадца Брайана Орсера.

Кстати, в конце марта в канадском Монреале должен был пройти чемпионат мира по фигурному катанию. Медведева мечтала на нем дебютировать в роли комментатора. К сожалению, обстоятельства сложились так, что турнир перенесен на осень.

Евгения Медведева официально не объявляла об окончании карьеры. Впрочем, некоторые специалисты уверены, что она уже не вернется на прежний уровень. У ее более молодых соперниц программы куда сложнее.