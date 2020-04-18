«Ни одной серьезной ссоры»: Сафонов поделился архивным кадром с бракосочетания с Савельевой

Актер Кирилл Сафонов в Instagram поделился архивной фотографией со своей супругой экс-участницей музыкального коллектива «Фабрика» Сашей Савельевой. Пара отмечает оловянную свадьбу. Десять лет назад они стали мужем и женой.

На опубликованном кадре можно увидеть, как нежно и трепетно молодые смотрят друг на друга на свадебной церемонии. Рядом можно заметить многочисленных гостей.

«Любимая, подумай еще раз! Ведь через десять лет ты с утра мне приготовишь завтрак, я приготовлю обед, и даже не сможем вспомнить за это время ни одной маломальской серьезной ссоры. Скукота», — как бы предупреждаю я свою без пяти минут жену». Кирилл Сафонов

Отметим, что у звездной пары не так давно появился на свет первенец. Роды проходили в одном из перинатальных центров столицы. Саша Савельева заявляла, что будет петь после восстановления на корпоративах. Она ушла сейчас в свободное плавание. Исполнительница закончила свою карьеру в группе «Фабрика».