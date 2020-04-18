Наталью Подольскую раскритиковали за откровенный снимок в бикини в Страстную пятницу

Певица Наталья Подольская подверглась критике своих подписчиков в Instagram. На архивной фотографии супруга музыканта Владимира Преснякова лежит на пляже и загорает. Она в бикини небесного цвета. Сама исполнительница кратко подписала снимок: «Еу, архивы».

«Не удивляюсь уже вашим публикациям, Наталья! Страстная пятница! В сторис красили яйца с надписью ХВ! А здесь валяетесь, раскинув ноги», «Супер, спору нет, но не для Страстной пятницы фото. Тем более, если говоришь обычно о себе как о православной», «Зачем фото в раскоряченном виде?» — стали недоумевать в комментариях подписчики и хейтеры.

Отметим, что сейчас Наталья Подольская находится на самоизоляции со своей семьей. Много времени звезда уделяет воспитанию сына от Владимира Преснякова-младшего.

больше по теме Подольская вслед за невесткой Орбакайте навела порядок на дачном участке Певица привлекла к уборке снега и сына Артемия. В июле младшему брату Никиты Преснякова исполнится пять лет.

Как правило, звезда не обращает внимание на критику в свой адрес. Кстати, чуть больше месяца назад у Подольской вышел новый альбом «Плачь».