В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Ани Полищук

В Instagram на страничке героев сериала «Сваты» появился красивый снимок юной героини сериала актрисы Ани Полищук. На кадре она стоит около дома Ковалевых.

Впервые она появилась в картине «Сваты» в ее пятой части. Девочка сыграла младшую внучку Ковалевых Вику. Отметим, что кроме сериала «Сваты» Аня Полищук уже снялась в картине «Ласточкино гнездо». Там ей досталась эпизодическая роль. Также она сыграла главную роль в фильме «1+1».

Про Аню Полищук известно, что она успешно учится в школе. Если у нее съемки, то преподаватели идут навстречу и переносят сроки сдачи контрольных работ. Девочка посещает уроки вокала, играет в театральной студии, занимается хореографией.

Отметим, что на первый гонорар от съемок в «Сватах» родители купили Ани Полищук ноутбук. Также про актрису известно, что у нее есть младший брат, которого они безумно любит. Что касается любимого праздника, то это Новый год.

Добавим, что сейчас Ане уже 16 лет. У нее есть своя страничка в соцсетх. Юная героиня сериала стала настоящей красавицей. Много времени девушка проводит со своими родными.